فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد

باريس- (أ ش أ):

اعتبر وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت اليوم، الجمعة، أن الضربات الأمريكية التي استهدفت قاعدة عسكرية للجيش السوري، هي إشارة يجب أن يفهم من خلالها الروس والإيرانيون انهما لا يمكنهما الاستمرار في دعم نظام بشار الاسد.

واعتبر ايرولت -في تصريح اليوم لإذاعة ﻓرانس آنفو- أن مساندة موسكو وإيران للاسد لم يعد له معنى وأن الضربات الامريكية تمثل "بداية توضيح لموقف الولايات المتحدة بعد أن استمعنا في الايام الاخيرة كل شىء وعكسه".

وأضاف أن الرد الامريكي شكل نوع من الادانة لنظام بشار الاسد بعد أن كان انطباعنا في الأيام الاخيرة أن الاولوية بالنسبة للأمريكيين هي مكافحة داعش ونسيان ضرورة الانتقال السياسي في سوريا.

وشدد وزير خارجية فرنسا على ضرورة استئناف النقاش على أساس الانتقال السياسي، معربا عن أمله أن تتسم مفاوضات جنيف بالعمق والفاعلية والصدق.

يشار إلى مفاوضات شاقة قد جرت في جنيف تحت رعاية الامم المتحدة إلا أن ممثلي النظام السوري والمعارضة أخفقا حتى الان في التوصل إلى حل للنزاع القائم في سوريا منذ عام 2011.