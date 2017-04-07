الأردن: الضربة الأمريكية بسوريا رد فعل مناسب على استخدام "أسلحة الدمار الشامل"

عمان- (أ ش أ):

اعتبر اﻷردن أن الضربة العسكرية الأمريكية للقاعدة العسكرية السورية بمحافظة حمص السورية، رد فعل ضروري ومناسب على استمرار استهداف المدنيين بأسلحة الدمار الشامل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وجدد اﻷردن، اليوم الجمعة، رفضه وإدانته لاستخدام أسلحة الدمار الشامل وبضمنها الهجوم بالسلاح الكيميائي الذي استهدف المدنيين في خان شيخون في محافظة ادلب السورية، وراح ضحيته عشرات المدنيين الابرياء منهم النساء والاطفال.

ونقلت وكالة اﻷنباء اﻷردنية الرسمية"بترا" اليوم عن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قوله "إن هذا الفعل فعل لا انساني وشنيع، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية واسعة النطاق كان آخرها الضربة العسكرية الأمريكية للقاعدة العسكرية السورية التي انطلقت منها تلك الأسلحة الكيميائية، حيث يعتبر الأردن هذه الضربة رد فعل ضروريا ومناسبا على استمرار استهداف المدنيين بأسلحة الدمار الشامل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف أن الأردن يؤكد ويجدد دعمه لكافة الجهود الدولية ومن ضمنها التحالف الدولي ضد الارهاب ولجهود منظمة حظر الأسلحة الكيمائية للتاكد من عدم تكرار استخدام مثل هذه الاسلحة التي اعلن سابقا عن أنه قد تخلص منها تماما، وطالب المجتمع الدولي لبذل كل جهد ممكن من أجل وقف العنف ضد المدنيين والأبرياء السوريين.

وقال المومني إن هذه التطورات الخطيرة تؤكد مرة أخرى الحاجة الماسة والضرورية لتكاتف المجتمع الدولي من أجل ايجاد حل سياسي للأزمة السورية ودعم الجهود لانجاح مفاوضات جنيف للوصول لحل سياسي وكذلك دعم مشاورات استانه، وأن من شأن نجاح هذه المسارات وقف الأعمال اللانسانية التي ترتكب بحق الشعب السوري والتوصل الى حل سياسي يجنب الشعب السوري ويلات الحرب والدمار.