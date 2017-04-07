محافظ دمياط: قادرون على التصدي للإرهاب.. تأمين مكثف لاحتفالات شم النسيم

دمياط – محمد إبراهيم

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن مصر قادرة على مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها وأبرزها الجماعات التخريبية التي تحاول نشر العنف والتطرف وتحرض ضد الوطن، مشيرًا إلى أن المصريين يدركون حجم التحديات.

وأضاف طه، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، تعليقًا على تفجير عبوة هيكلية أمام محل خمور بمدينة رأس البر، أن هناك إجراءات حاسمة للتصدي للفوضى، لافتًا إلى أنه كلف مسئولي الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بتأمين المنشآت العامة بالتنسيق مع قوات الشرطة، تزامنًا مع الاستعداد لاحتفالات أعياد شم النسيم.

ودعا محافظ دمياط الأهالي إلى المشاركة في الاحتفالات المقرر تنظيمها بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، مؤكدًا على تأمين كافة الميادين والشوارع بشكل غير مسبوق.

ونجحت قوات الحماية المدنية بدمياط، في تفكيك عبوة هيكلية أمام أحد محال بيع الخمور بالسوق العمومي بمدينة رأس البر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد أن عثر عدد من الأهالي على جسم غريب أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وكشف مصدر أمني أن العبوة الهيكلية لا تحتوي على أي مواد متفجرة، وجرى التعامل معها من خلال خبراء المفرقعات.