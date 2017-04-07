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بالصور.. الإسماعيلية تستعد لاستقبال مليون زائر في احتفالات شم النسيم

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية تستعد لشم النسيمالإسماعيلية تستعد لشم النسيم

الإسماعيلية تستعد لشم النسيم (3)الإسماعيلية تستعد لشم النسيم (3)

الإسماعيلية تستعد لشم النسيم (4)الإسماعيلية تستعد لشم النسيم (4)

الإسماعيلية تستعد لشم النسيم (5)الإسماعيلية تستعد لشم النسيم (5)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الاسماعيلية، اليوم الجمعة، الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال زوار وضيوف المحافظة للاستمتاع بقضاء الأعياد، لا سيما وأن الإسماعيلية اعتادت استقبال حوالي مليون زائر من مختلف المحافظات خلال أعياد الربيع.

وأكد المهندس محمد الصافي، رئيس حى ثان الإسماعيلية، رفع درجة الاستعدادا بالأحياء وتنفيذ خطة لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق العامة ورفع كفائتها.

وأضاف أنه يجرى حاليًا استكمال تطوير المساحات الإضافية لحديقة الغابة وزراعتها بأعمدة الإنارة وكشافات الليد وإضافة مساحة 10 آلاف متر مربع من النجيلة سابقة التجهيز واستكمال شبكات الرى والبلدورات والأرصفة والمشايات الداخلية.

وتابع: "كما تم الانتهاء من صيانة حديقة الصالحين الملاصقة لحديقة الغابة وتدعيمها بـ80 كشاف (ليد) وزرع 40 عمود كهرباء لرفع كفاءة ومستوى الإضاءة بالحديقة علاوة على صيانة جميع المقاعد والكراسى الثابتة بالحديقة وتجهيزها للطلاء بالدهانات الجديدة"، مشيرًا إلى الانتهاء تمامًا من كافة الأعمال قبل شم النسيم.

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