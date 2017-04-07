بالصور.. طفل مولود بشعر أبيض تمامًا.. والأهل: "معجزة"

كتب - هشام عواض:

فوجئ الأطباء خلال عملية ولادة في مستشفى بالمجر من لون شعر رأس الجنين، الذي لم يكن أسود او بني اللون بل كان أبيض اللون تمامًا.

قال الأطباء بمستشفى وسط مدينة سيكشفهيرفار، إن هذه الحالة لا تصدق، ويرجع هذا إلى طفرة جينية عند الجنين. ووصف الآباء أن الأمر بمثابة معجزة، بحسب موقع "metdaan".

وأضاف الأطباء، أن حالة الجنين غريبة من حيث أنه ليس أمهق، بل أن بشرته تحتوي على صبغة الميلانيين التي تجعل تتحكم في لون البشرة والشعر، لكن باستثناء فروة الرأس مما جعل شعره أبيض اللون.

والأشخاص المصابون بالمهق عادة ما يكون لون بشرتهم أبيض وكذلك شعر جسمهم ورأسهم، وعيونهم تكون ملونة أيضا.

قال الدكتور زولتان كومار، وهو أحد الأطباء الذي أجروا عملية الولادة، إن والد ووالدة الجنين يتمتعان بنسبة عادية من صباغ الميلانيين. وقد أطلق عليه الأطباء والعاملين بالمستشفى على الجنين لقب "Prince Charming" وهو الأمير الذي أحب السندريلا.