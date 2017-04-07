فينجر يكشف «الغيابات».. وموقف سانشيز وأوزيل

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صرح الفرنسي آرسين فينجر، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، أن فريقه سيعاني من الكثير من الغيابات خلال مباراته القادمة أمام كريستال بالاس يوم الإثنين القادم، في الدوري الإنجليزي.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة: "كوكلين متاح للقاء كريستال بالاس، ولكني لست واثق بعد من جاهزية بيتر تشيك، ولكن أوسبينا أيضًا خارج اللقاء"، مضيفًا: "أيضًا كوسيلني غير جاهز للمشاركة أمام كريستال بالاس".

وتحدث المدرب الفرنسي عن موقع الفريق الآن في الدوري، فقال: "لقد قدمنا بأداء إيجابي للغاية أمام وست هام، ولكننا في مركز غير مريح، ليس المكان الذي نريد أن نكون فيه، ونحن نعلم ما يجب علينا القيام به".

وعن أداء أوزيل بعد الخروج من أبطال أوروبا: "هو شخص طموح جدًا ويريد الفوز بالمسابقة، أنه يهتم أكثر بكثير مما يعتقدون الناس.. لقد كان الخروج صعبا على الجميع، أعتقد أنه كان أصعب عليه من باقي اللاعبين لكون البطولة جزءًا كبيرا من طموحه".

وعن الأنباء التي تناثرت حول رحيل سانشيز قال: "سانشيز يريد البقاء في أرسنال ونحن الأن نبحث عن اتفاق مع وكيل أعماله".

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وأضاف: "يجب على اللاعبين أولاً أن يروا إذا ما كانوا سعداء أم لا في النادي ثم عليهم الاتفاق على عقد جديد".

وعندما تم سؤاله، هل تضع خططاً لمرحلة ما قبل بداية الموسم الجديد؟ أجاب: "بكل تأكيد مهمتي هي التحضير لمستقبل النادي".

متى سوف يكون الإعلان الرسمي عن مستقبلك في النادي؟ فينجر: "هذا الأمر يخص النادي".

وكان الجانرز قد فاز في الجولة الماضية على نظيره وست هام بثلاثية نظيفة، احتل بها المركز الخامس برصيد 54 نقطة، متساويا مع مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس، وبفارق الأهداف.