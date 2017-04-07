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فريق برازيلي يعرض أسعار منتجات «سوبر ماركت» على قمصانه

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ابتكر فريق فلومينينسي دي فيرا، طريقة جديدة في استغلال قمصان الفريق للرعاة، وذلك من خلال استخدام أرقام اللاعبين في عرض منتجات لسوبر ماركت محلي، حسبما أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحرص النادي البرازيلي على عرض أسعار منتجات مثل الشامبو والبيتزا والمياه الغازية، وذلك من خلال استغلال رقم اللاعب الذي يمثل السعر وبجانبه يتواجد العملة وباقي ثمن المنتج.

وظهرت تلك الطريقة الجديدة للدعاية في مباراة فلومينينسي دي فيرا أمام غريمه فيتوريا دي باهيا والتي انتهت بخسارة فلومينينسي بنتيجة ثقيلة استقرت على سداسية نظيفة ضمن مبارايات الدوري الدرجة الرابعة في البرازيل.

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