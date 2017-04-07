كانتي يختار أفضل لاعب في «البريميرليج» هذا الموسم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رشح الفرنسي نجولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، زميله في الفريق إدين هازارد، للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الأداء الجيد الذي يقدمه مع البلوز.

وقال كانتي عن جائزة لاعب الموسم، في تصريح نقلته ديلي ميل البريطانية: "بالنسبة لي من السهل إختيار لاعب واحد من تشلسي. جميعنا نرى مايفعله هازارد. إنه لاعب من طراز مختلف".

شاهد أيضا

وتابع "هازارد يقدم موسم رائع مع تشيلسي في الدوري، حيث استطاع تسجيل 13 هدفا في 28 مباراة لعبها مع البلوز هذا الموسم في الدوري، وساهم في احتلال فريقه للصدارة برصيد 72 نقطة".

جدير بالذكر أن كانتي وهازارد هما من ضمن المرشحين بقوة لنيل أفضل لاعب في البريميرليج لهذا الموسم، والتي فاز بها الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الموسم الماضي.