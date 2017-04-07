زيدان المدرب أفضل من اللاعب في 300 مباراة مع الريال

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ينتظر زين الدين زيدان، موقعة حاسمة غدا أمام أتلتيكو مدريد في الديربي في مشواره للفوز بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن الفريق الملكي منذ عام 2012، إلا أن مباراة الغد هي الـ300 لزيدان مع ريال مدريد بعدما خاص 227 مباراة كلاعب و73 كمدرب.

وتولي زيدان المهمة الفنية لريال مدريد في النصف الثاني من الموسم الماضي، خلفا للإسباني رافا بينيتز، وقاد القريق الملكي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ونجح في قيادة الفريق لتحقيق رقم قياسي في تفادي الخسارة لـ40 مباراة متتالية قبل الخسارة من إشبيلية.

وبشكل عام لم يخسر ريال مدريد سوى 5 مباريات فقط تحت قيادة زيدان بداية من الخسارة أمام فولفسبورج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ومن ثم إشبيلية وفالنسيا والدوري وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا.

ونجح زيدان في الحصول على عدد نقاط أكبر من دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد ولويس إنريكي مدرب برشلونة في النصف الثاني من الموسم الماضي، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للتتويج بلقب اللجيا، وبشكل عام خاض زيدان 73 مباراة على رأس القيادة الفنية للريال حقق خلالها الفوز في 54 مباراة والتعادل في 14 والخسارة في 5 مباريات فقط.

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ووصل زيدان إلى ريال مدريد كلاعب في عهد فلورنتينو بيريز في بداية القرن الجديد لتشكيل الجلاكتيكوس وخاص مع الريال 227 مباراة حقق خلالها الفوز في 131 مبارا بنسبة 58% أي أقل من نسبة فوزه كمدرب والتي تبلغ 73% كما خسر كلاعب في 19% من المباراة مقابل 7% فقط من المباريات كمدرب.

وسجل زيدان 49 هدفا كلاعب مع ريال مدريد أبرزها هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002، تلك البطولة التي حقق فيها الفرنسي العديد من الإنجازات بداية من الفوز بها كلاعب في عام 2002 ومن ثم كمدرب مساعد لكارلة أنشيلوتي في التتويج بالعاشرة عام 2014 وأخيرا الفوز بها كمدرب الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجاحات زيدان كمدرب لم تكن لتأتي لولا تواجده كلاعب من قبل في البيرنابية حيث يفهم جيدا متطلبات النادي وأسلوب اللعب، كما يحظى زيدان بإحترام كبير من قبل اللاعبين والإدارة والجماهير منذ اليوم الأول الأمر الذي ساعده بقوة في النجاح كمدرب مع الفريق الملكي.