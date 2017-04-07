رئيس أتلتيكو مدريد: أجويرو غادر النادي دون توديع أحد

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أشار رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو بأن اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو غادر صفوف الروخي بلانكوس في عام 2011 تجاه مانشستر سيتي دون توديع أي أحد، حتى لم يفضل السلام عليه شخصيا مؤكدا أيضا على عدم تقدم ريال مدريد بأي عرض لضم اللاعب، وذلك حسبما نقلت صحيفة "أس" الإسبانية.

وعن العقوبة المفروضة من الفيفا على أتلتيكو مدريد بعدم إبرام أي صفقات في الميركاتو الصيفي المقبل، أوضح سيريزو أن الفيفا ستكون في مشكلة كبيرة إذا لم تسمح لأتلتيكو بإبرام الصفقات، معربا عن ثقته التامة في أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيعامل الفريق العاصمي بنفس الطريقة التي عامل بها الأندية الأخرى التي عانت من نفس المشكلة.

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وتطرق سيريزو للحديث عن ثيو هيرنانديز لاعب أتلتيكو المعار والذي تثار حوله التكهنات بشأن إنتقاله إلى ريال مدريد، مشيرا إلى أنه اعتاد على تلك الشائعات قبل مباريات الديربي، مطالبا الجماهير بعدم التعامل بجدية مع تلك الشائعات.

وأضاف رئيس أتلتيكو مدريد بأنه لا يرغب في إهدار وقته في مثل تلك الأقاويل خاصة أنه لم يتقدم أي نادي بعرض لضم اللاعب، وأخيرا أوضح سيريزو بأن مستقبل مهاجم الفريق فرناندو توريس بيد الطاقم الفني للفريق وهم من سيقررون التجديد له من عدمه.