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كونتي يكشف عن مستقبله مع تشيلسي

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كونتي يكشف عن مستقبله مع تشيلسي كونتي يكشف عن مستقبله مع تشيلسي

التحرير

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تحدث أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، عن مستقبله في تشيلسي الموسم القادم، وأكد أنه سيبقى لموسم آخر مع البلوز.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه القادمة في الدوري:"أنا لا أحب ذلك، أن يتحدث الآخرون بلساني، باستوريلو (وكيل كونتي) هو صديقي، وهو من له حق التحدث عني، ولكن لا أحب أن يتحدث الآخرون بلساني."

وأضاف المدرب الإيطالي: "إذا أراد شخص ما أن يعرف شيئا عني، فعليه أن يسألني. نحن (تشيلسي) نحاول بناء شيء مهم معا."

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ثم وجه إليه أحد الصحفيين سؤالا، فقال، هل هذا يعني أنك ستكون في تشيلسي الموسم المقبل؟ وأجاب كونتي: "نعم، سأبقى الموسم المقبل."

ويستعد تشيلسي متصدر البريميرليج برصيد 72 نقطة، لمواجهة نظيره بورنموث يوم السبت القادم، في إطار مباريات الاسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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التحرير

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