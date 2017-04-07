أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

Google+ Print
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول" بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

منذ قيام المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية في الثالث من نوفمبر من العام الماضي، شهدت جميع الخدمات والسلع ارتفاعاً كبيراً.

ولم يرتفع سعر الخدمات والسلع الأساسية فقط، بل ارتفعت أيضاً الخضروات والفاكهة واللحوم، وقد شهدت أسعار الخضار والفاكهة واللحوم في اليوم ارتفاعاً، وسط حالة من الركود النسبي، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 لـ 15 جنيه، والثوم من 18 لـ 41 جنيه، والخيار من 6 لـ9 جنيه، والبطاطس من 4.5 لـ9 جنيه، والبصل من 6 لـ9 جنيه للكيلو.

أما أسعار الفاكهة فقد سجل سعر كيلو التفاح من 15 لـ 25 جنيه، والموز من 6.5 لـ 9.5 جنيه، والبرتقال من 5 لـ9 جنيه، والالجوافة من 8 لـ 12 جنيه.

ولم تختلف أسعار البقوليات حيث شهدت ارتفاعاً أيضاً حيث سجل سعر كيلو الأرز من 6.5 لـ12 جنيه ، والعدس الأصفر من 20 لـ 34 جنيه، أما الفول البلدي فسجل من 12 لـ29 جنيه.

 

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض

بالفيديو.. خالد الجندي: هناك حديث قدسي يعالج جميع الأمراض