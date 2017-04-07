بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

سمر العشري

منذ قيام الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، ورفع الدعم عن المحروقات والمواد البترولية في الثالث من نوفمبر من العام الماضي، شهدت جميع الخدمات والسلع ارتفاعاً كبيراً.

ولم يرتفع سعر الخدمات والسلع الأساسية فقط، بل ارتفعت أيضاً أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم، وقد شهدت أسعار الخضار والفاكهة واللحوم في مصر اليوم ارتفاعاً، وسط حالة من الركود النسبي، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 6 لـ 15 جنيه، والثوم من 18 لـ 41 جنيه، والخيار من 6 لـ9 جنيه، والبطاطس من 4.5 لـ9 جنيه، والبصل من 6 لـ9 جنيه للكيلو.

أما أسعار الفاكهة فقد سجل سعر كيلو التفاح من 15 لـ 25 جنيه، والموز من 6.5 لـ 9.5 جنيه، والبرتقال من 5 لـ9 جنيه، والالجوافة من 8 لـ 12 جنيه.

ولم تختلف أسعار البقوليات حيث شهدت ارتفاعاً أيضاً حيث سجل سعر كيلو الأرز من 6.5 لـ12 جنيه ، والعدس الأصفر من 20 لـ 34 جنيه، أما الفول البلدي فسجل من 12 لـ29 جنيه.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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