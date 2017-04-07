ارتفاع أسعار النفط والذهب بعد الضربة الأمريكية لسوريا

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أحدث الهجوم الصاروخي الأمريكي على بعض المواقع السورية حالة ارتباك دولية على مختلف الأصعدة، فباتت كثير من الدول تتحسس خطواتها القادمة تجاه منطقة الشرق الأوسط، ولكن لتلك الضربة كان تأثيرًا اقتصاديًا تسبب في صعود أسعار النفط الخام بنسبة 1.3% والذهب (0.9%) في تعاملات اليوم الجمعة.

وتتأثر أسعار النفط الخام صعودًا، بارتفاع حدة التوترات الأمنية والجيوسياسية خاصة مع وجود الولايات المتحدة الأمريكية (منتج رئيسي للنفط ومن أكبر مستهلكيه) طرفًا رئيسيًا في التطورات الأمنية اليوم.

وهاجمت الولايات المتحدة، صباح اليوم الجمعة، قاعدة الشعيرات الجوية بمحافظة حمص، مستهدفة طائرات سورية ومحطات تزويد الوقود ومدرجات المطار، في رد أمريكي على قصف نظام بشار الأسد خان شيخون بإدلب بالأسلحة الكيماوية.

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وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو 55.64 دولار للبرميل، ارتفاعًا من أسعار إغلاق الخميس البالغة 54.89 دولار.

وصعدت أسعار الذهب، مع تحوله لملاذ آمن للمستثمرين في حالة المخاطر الجيوسياسة، وارتفع سعر أونصة الذهب بنحو 12 دولارًا، إلى 1265 دولارًا، صعودًا من أسعار إغلاق الخميس البالغ 1253.3 دولار، ومع وصولها حاجز 1265 دولارًا للأونصة، تكون أسعار الذهب المسجلة اليوم الأعلى منذ 5 شهور، بالتحديد منذ 11 نوفمبر الماضي.