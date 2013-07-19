هيفاء وهبي تضرب وتسب رامز جلال

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 19-07-2013 13:05

وقعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضحية رامز جلال في حلقة برنامجه "رامز عنخ آمون" الذي يعرض على شاشة الحياة.

بحجة الترويج للسياحة المصرية شاركت "هيفاء" في الحلقة، وفور دخولها إلى المقبرة بدأت في الصراخ خوفا من الثعابين والخفافيش، وبدأت بالصلاة وهي تقف في الغرفة ليظهر لها "رامز" لاحقاً على شكل مومياء متحركة فتصاب بالرعب الشديد والهستيريا.

وعندما اكتشفت أنها وقعت ضحية "مقلب" رامز انهالت عليه بالشتائم والضرب وقامت بركله من شدة استيائها.

قرر القائمون على البرنامج، استكمال حلقة هيفاء، اليوم.