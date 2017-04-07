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بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور

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بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور بعد إصابة 11 شخصا.. تحصين منازل «رمادة» ضد أنفلونزا الطيور

التحرير

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نفذ مسؤولو الوحدة المحلية لمدينة قليوب بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالقليوبية، اليوم الجمعة، زيارة ميدانية لمنزل الأسرة المشتبه بإصابتها بأنفلونزا الطيور بقرية رمادة، وتم تحصين الطيور الموجودة بالمنزل، وتطهير المنازل المجاورة.

كانت مستشفى حميات قليوب، قد استقبلت 11 حالة اشتباه إصابة بأنفلونزا الطيور، وتم سحب عينات من المرضى المصابين لتحليلها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

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بدورها، قامت إدارة المستشفى بعزل المصابين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن التربية المنزلية للطيور وراء حالات الاشتباه.

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التحرير

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