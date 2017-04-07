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كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام

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كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام كنائس الإسكندرية تتشح بـ«الشارات السوداء» استعدادًا لأسبوع الآلام

التحرير

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قال القمص رويس مرقص، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة في الإسكندرية، إن الكنائس الكاتدرائية للأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية بدأت الاستعداد لاستقبال أسبوع آلام المسيح مساء الأحد المقبل، والذي سيشهد تعليق الشارات والستائر السوداء على مقر الكنائس وذلك حزنًا على "صلب المسيح عليه السلام".

وأوضح مرقص لـ"التحرير"، أن كنائس أسبوع الآلام والذي سيبدأ اعتبارا من الأحد 9 إبريل والذي يسمى بـ "أحد السعف" أو "أحد الشعانين" الذي تزامن مع تذكار دخول السيد المسيح مدينة "أورشليم" بيت المقدس، حيث استقبله اليهود البسطاء وقطعوا الزعف وافترشوه على الأرض لاستقباله.

وأشار إلى أن أسبوع الآلام يتواصل لمدة 7 أيام وحتى يوم السبت الموافق 15 إبريل المقبل، وتشهد خلاله إقامة العديد من الصلوات والقداسات الخاصة في جميع الكنائس والتي ستتزين بسعف النخيل وأعواد القمح.

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وأضاف يختتم قداس العيد بمقر المرقسية مساء السبت، على أن يستقبل مندوب البابا المهنئين من المسؤولين في الاسكندرية صباح الأحد الموافق 16 من إبريل بالمقر البابوي.

 

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التحرير

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