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الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة

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الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة

مصراوي Masrawy

درجات الحرارة

كتبت - مادي غيث:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا السبت ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها مجددًا على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل شمالًا، حتى الوجه البحري، والقاهرة، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وتوقعت هيئة الأرصاد -في بيان اليوم الجمعة- أن تكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط أحيانًا على غرب البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن ...

الصغرى العظمى:

القاهرة 16 29

الإسكندرية 15 25

مطروح 12 22

بورسعيد 14 24

دمياط 15 25

بلطيم 14 24

الإسماعيلية 12 28

السويس 14 28

العريش 10 26

نخل 11 27

طابا 13 27

الطور 18 30

مرسى علم 19 30

الغردقة 19 29

شرم الشيخ 21 31

رفح 10 27

كاترين 11 26

سيوة 15 31

المنيا 13 30

الفيوم 15 30

رأس سدر 15 28

أبو سمبل 19 35

وسط الدلتا 15 28

أسيوط 13 32

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