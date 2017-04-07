"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

كتبت- عايدة رضوان:

قال ماجد نادي – المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين، إن أزمة تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية ما زالت مستمرة حتى الآن، لليوم السابع على التوالي.

وأشار "نادي" – في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة– إلى أن عمليات الصرف ليست متوقفة بالكامل، ولكن العملية الواحدة قد تحتاج إلى أكثر من ساعة لإتمامها، مما أدى إلى تكدس المواطنين أمام المنافذ، وتأزم الوضع.

وأكد المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، أن الدفعة الأولى من المقررات التموينية طرحت بالمنافذ ولكن أزمة تعطل الماكينات تقف حاجزًا أمام وصول السلع للمواطنين.

وكان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتمع أول أمس الأربعاء، ببقالي التموين، لبحث عدة مشكلات منها أزمة تعطل الماكينات، واعدًا إياهم بحل الأزمة خلال ساعات وهو ما لم يتم على حد قول "نادي".

فيما أعلن وليد الشيخ – نقيب بقالي التموين، أنه تم الاتفاق – خلال الاجتماع - على أن يجتمع أصحاب المنافذ مع الشركات الثلاث المسؤولة عن البطاقات التموينية خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث حل الأزمة الحالية، وتجنب تكرارها.​