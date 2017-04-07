أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم

Google+ Print
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم

مصراوي Masrawy

الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط – محمد إبراهيم

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إن قادرة على مواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها وأبرزها الجماعات التخريبية التي تحاول نشر العنف والتطرف وتحرض ضد الوطن، مشيرًا إلى أن المصريين يدركون حجم التحديات.

وأضاف طه، في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، تعليقًا على تفجير عبوة هيكلية أمام محل خمور بمدينة رأس البر، أن هناك إجراءات حاسمة للتصدي للفوضى، لافتًا إلى أنه كلف مسئولي الوحدات المحلية على مستوى المدن والقرى بتأمين المنشآت العامة بالتنسيق مع قوات الشرطة، تزامنًا مع الاستعداد لاحتفالات أعياد شم النسيم.

ودعا محافظ دمياط الأهالي إلى المشاركة في الاحتفالات المقرر تنظيمها بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، مؤكدًا على تأمين كافة الميادين والشوارع بشكل غير مسبوق.

ونجحت قوات الحماية المدنية بدمياط، في تفكيك عبوة هيكلية أمام أحد محال بيع الخمور بالسوق العمومي بمدينة رأس البر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد أن عثر عدد من الأهالي على جسم غريب أثار الرعب بين سكان المنطقة.

وكشف مصدر أمني أن العبوة الهيكلية لا تحتوي على أي مواد متفجرة، وجرى التعامل معها من خلال خبراء المفرقعات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة