بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم

المنوفية مروة فاضل:

شارك الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، في احتفالية يوم اليتيم بالاستاد الرياضي بشبين الكوم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية.

كان في استقبال المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مركز ومدينة شبين الكوم؛ للاطمئنان على الأطفال الأيتام ومشاركتهم فرحتهم.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية: "الله عز وجل كرّم اليتيم وأوصانا بحسن معاملته ورعايته، مؤكدًا توفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم وتأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا وتعليميًا وتثقيفيًا وصحيًا وتشجيعهم على مواجهة سوق العمل ومساعدتهم على تكاليف الزواج".

ومن جانبه أعرب الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، عن سعادته الكبيرة لمشاركته في إدخال البهجة والسرور على قلوب أبنائه من الأيتام، مشيرًا إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع للطفل اليتيم؛ لإذابة الفوارق والحواجز النفسية بين الأطفال الأيتام والأطفال العاديين فضلًا عن توفير الدعم الكامل للأطفال الأيتام طوال العام، وليس يومصا واحدًا في العام والعمل على إرساء مفهوم الأسرة البديلة وأهميتها للطرفين خاصة الطفل اليتيم لما لها من أثر إيجابي في حياته.