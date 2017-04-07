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محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي

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محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي

مصراوي Masrawy

محطة طاقة شمسية

المنيا ــ ريمون الراوي :

تفقد اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، أول محطة طاقة شمسية (قطاع خاص) لإنتاج الكهرباء لاستخدامها في تشغيل محطات مياه الري بالظهير الصحراوي غرب مدينة العدوة.

واستعرض عمر السعدي، أحد المستثمرين، طاقة المحطة المستخدمة في تشغيل محطات الري لزراعة آلاف الأفدنة غرب مدينة العدوة.

فيما طالب "البديوي" بالتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية بهدف الحد من استهلاك الطاقة الموفرة من الدولة ودعم الاستثمار بالظهير الصحراوي الغربي، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالزراعات الصحية الخالية من الكيماويات والمبيدات.

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