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بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم"

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بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم"

اغتصاب طفلة البامبرز، هذه القضية التي شغلت الرأي العام خلال الآونة الأخيرة، وأثارت غضباً واسعاً في الشارع المصري، وطالب المصريون بإعدامه، بعدما فعل فعلته النكراء.

واعترف المتهم في النيابة وأمام القاضي اليوم بارتكابه للواقعة، وقال أنه كانت ساعة شيطان، وندمان على هذا العمل، ولن أفعل ذلك مرة أخرى، الأمر الذي جعل القاضي يدافع عنه مما أثار تعجب الحاضرين.

حيث قال القاضي للمتهم بـ اغتصاب طفلة البامبرز، لقد تبت توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم، ثم نظر إلى الحضور وقال لهم، “الرحمة يا ناس الراجل تاب، وكلنا بنغلط، والسيد المسيح يقول من كان منكم بلا خطيئة فليرمه بحجر” ثم طمئن المجرم قائلاً “متخفشي يا ابراهيم من الحكم الحكم هيكون عادل ومتقلقشي خالص”.

 

 

المصدر:مصرفايف

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