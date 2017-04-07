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تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر

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تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر

وقع اليوم تبادل كثيف لإطلاق النار بين قوات الشرطة ومسلحين بمنطقة أكتوبر، وكشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل الحادث، حيث أكد المصدر أنه وردت معلومات للنقيبين أحمد راغب ومحمد الصعيدي معاوني المباحث، عن وجود عناصر بحيازتها أسلحة نارية بأكتوبر.

وعلى الفور وبعد تأكيد التحريات تم إعداد مأمورية أمنية لضبط المسلحين، ولكن فور مشاهدتهم لقوات الأمن قاما بمبادرة القوات بإطلاق وابل من النيران بالأسلحة الآلية، فقامت القوات بالرد، الأمر الذي أدى إلى مقتل أحد المتهمين وإصابة الآخر ولكنه فر هارباً، ولم تقع أي إصابات في قوات المباحث.

وتبين أن القتيل هو مسجل خطر وتم التحفظ على جثته، كما تم ضبط بندقيتين آليتين وطبنجة و22 طلقة نارية، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار مدير أمن الجيز اللواء هشام العراقي، وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

المصدر:مصرفايف

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