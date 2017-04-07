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حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث

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حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث

وقعت قبيل فجر اليوم الجمعة ما يشبه حرب الشوارع واشتباكات بالمولوتوف والأسلحة النارية بين عائلات بشارع نور الدين في منطقة عرب المعادي، تابعة لدائرة قسم البساتين بالقاهرة.

وكشفت مصادر أمنية أن الاشتباكات بين العائلات نشبت بسبب الاختلاف على أولوية المرور في الشارع، فحدثت مشادة بين بعض الأشخاص أثناء مرور “زفة عروس” وفجأة تطورت الاشتباكات، وأخرج البعض أسلحة نارية، وأطلق عدة طلقات في الهواء، وتوفي شخص إثر إصابته بطلق ناري.

وعلى الفور تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الأحداث وتم ضبط جميع الأطراف التي تسببت في المشكلة واقتيادهم إلى قسم شرطة البساتين، وتحرر محضر بالواقعة وتم إطار النيابة، ونقل الجثة إلى المستشفى، وجاري إنهاء إجراءات دفنها وتسليمها إلى ذويها.

 

المصدر:مصرفايف

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