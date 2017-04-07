اللاعب الدولي محمد صلاح يصر على مقابلة شيخ الأزهر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في يونيو المقبل لهذا السبب

سمر العشري

طالب اللاعب الدولي، محمد صلاح، نجم منتخب مصر، وروما الإيطالي، مقابلة فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شخ الأزهر، في شهر مايو المقبل، قبل انطلاق معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، في الفترة من 4 إلى 13 يونيو القادم .

حيث يرغب النجم محمد صلاح، في أخذ موافقة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على تراخيص بناء المعهد الديني الذي يتولى تمويله وتكاليفه بالكامل محمد صلاح، بمسقط رأسه في قرية نجريج بمركز بسيون، بمحافظة الغربية.

هذا وقد تبرع اللاعب محمد صلاح، لأهل قريته بمبلغ 8 مليون جنيه مصري، لإنشاء معهد ديني، ووحدة حضانات أطفال، ووحدة تنفس صناعي.

جدير بالذكر، أن محمد صلاح، من أبرز اللا عبين المصريين المحترفين في خارج مصر، فضلا، عن امتلاكه شعبية كبيرة بين عشاق الساحرة المستديرة في مصر وإيطاليا.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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