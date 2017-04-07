أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

Google+ Print
التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

أوضح وزير “علي المصيلحي” بعض القرارات الجديدة التي أقرتها وزارة التموين وذلك للحد من معاناة الشارع المصري، لذا فقد أعلن السيد الوزير موعد إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية الذي سيكون ابتداءاً من شهر يوليو القادم، وذلك بعد أن يتم إغلاق السنة المالية وبدء السنة المالية الجديدة لعام 2017_2018.

أما بالنسبة لسن المواليد المقرر إضافتهم علي البطاقات التموينية، فقد قرر “مصلحي” إن سوف يتم إضافة جميع الأطفال اللذين تجاوزوا السنتين.

وأضاف الوزير أنه يجب علي المواطنين استخراج البطاقات التموينية الذكية الجديد بدلاً من البطاقات التموينية، وذلك لتيسير عملية صرف السلع التموينية من قبل المكاتب التموينية.

ونفى مصيلحي ما تردد من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من انتهاء عملية التنقية، وأيضاً نفي حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية .

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

وزارة التموين تضيف 20 سلعة مدعمة للسلع التموينية – تعرف على السلع المدعمة وأسعارها

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري

«بقالي الإسكندرية» يشكون من الأرز الهندي.. والتموين: ضروري