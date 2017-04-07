التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

سمر العشري

أوضح وزير التموين “علي المصيلحي” بعض القرارات الجديدة التي أقرتها وزارة التموين وذلك للحد من معاناة الشارع المصري، لذا فقد أعلن السيد الوزير موعد إضافة المواليد الجدد إلى البطاقات التموينية الذي سيكون ابتداءاً من شهر يوليو القادم، وذلك بعد أن يتم إغلاق السنة المالية وبدء السنة المالية الجديدة لعام 2017_2018.

أما بالنسبة لسن المواليد المقرر إضافتهم علي البطاقات التموينية، فقد قرر “مصلحي” إن سوف يتم إضافة جميع الأطفال اللذين تجاوزوا السنتين.

وأضاف الوزير أنه يجب علي المواطنين استخراج البطاقات التموينية الذكية الجديد بدلاً من البطاقات التموينية، وذلك لتيسير عملية صرف السلع التموينية من قبل المكاتب التموينية.

ونفى مصيلحي ما تردد من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من انتهاء عملية التنقية، وأيضاً نفي حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية .

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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