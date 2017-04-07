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أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره

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أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات.. وهذا سعره

مصراوي Masrawy

أوروجواي أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات

مصراوي -

أعلنت السلطات في أوروجواي أن الصيدليات ستبدأ في يوليو المقبل بيع الحشيش المنتج تحت إشراف الدولة، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تعتمد هذا الإجراء.

وذكر موقع "سكاي نيوز" أن خوان أندريس روبالو مستشار الرئاسة رئيس المجلس الوطني للمخدرات أكد خلال مؤتمر صحفي أنه خلال شهر يوليو سيبدأ توزيع الحشيش في الصيدليات.

وردا على سؤال عن الموعد المحدد للبدء بهذا الإجراء، أجاب روبالو أن بيع الحشيش في الصيدليات "سيبدأ في الأسبوعين الأولين من يوليو".

وسيباع هذا المخدّر الخفيف في الصيدليات بسعر 1,30 دولارا للجرام الواحد ولا يمكن لأي مستخدم أن يشتري أكثر من 10 جرامات أسبوعيا.

وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني للمخدرات أن عائدات بيع الحشيش ستذهب إلى ثلاث جهات هي الشركات الخاصة التي أوكلت إليها الدولة مهمة إنتاج الحشيش والصيدليات وخزينة الدولة التي ستخصص الأموال المتأتية من هذه التجارة "بالدرجة الأولى لسياسات الوقاية".

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