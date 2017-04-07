مدرب موناكو على رادار كبار أوروبا

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أفادت عدة تقارير صحفية، أن البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق موناكو الفرنسي، أصبح على رادار الكثير من كبار الأندية الأوروبية، بعد المستوى الرائع الذي يقدمه مع الفريق الفرنسي، هذا الموسم.

وقال موقع "10 سبورت" الفرنسي، إن المستوى المتميز لموناكو، ضاعف شعبية جارديم، حيث تم وضعه ضمن قائمة المرشحين لخلافة آرسين فينجر، في حالة رحيله عن أرسنال، عقب نهاية عقده، الموسم الجاري.

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من جانبها، قالت شبكة "ميدياست" إن مسؤولي إنتر ميلان، يسعون بجدية للتعاقد مع جارديم، ليكون مدربًا للفريق الموسم المقبل، خاصة وأنه تم الاستقرار على الاستغناء عن المدرب الحالي للفريق ستيفانو بيولي.

يذكر أن جارديم، قاد موناكو لتصدر جدول الدوري الفرنسي، بفارق 3 نقاط عن سان جيرمان، حامل اللقب، قبل 8 جولات من نهاية المسابقة، كما تأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين، لكنه خسر (1-4) أمام العملاق الباريسي.