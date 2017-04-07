أحصل على ياميش رمضان ضمن سلع التموين بفارق نقاط الخبز

سمر العشري

ترشيد استهلاك الخبز معناه حصولك على ياميش رمضان من ضمن السلع التموينية بأسعار أقل بكثير من المعروض في الأسواق المصرية، حيث أصبح من الصعب على المواطن المصري أن يتحمل تكليف شراء ياميش رمضان بسبب الارتفاع الكبير بها، لذا صرح السيد/ موسى إبراهيم وهو المسئول عن شركة المجمعات في الإسكندرية، وهى تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة التموين .

وقال أنه سيتم طرح ياميش رمضان من ضمن السلع المخصص الحصول عليها بفارق نقط الخبز، والمقصود بتلك السلع هى التي يحصل عليها المواطنين مقابل التقليل من الكمية المستهلكة من الخبز المدعم، فيحصل المواطن على عشر قروش مقابل توفير رغيف الخبز.

سلع ياميش رمضان المعروضة في التموين

السلع الرمضانية التي سوف تقدم في التموين على سبيل المثال البلح، وأيضا قمر الدين وكذلك التمر وجوز الهند وغيرها من سلع ياميش رمضان التي سوف يشاهدها المواطنين بأنفسهم في منافذ بيع السلع التموينية والمعارض الرمضانية.

وسوف يتم تكثيف المعروض من السلع المختلفة خلال الفترة القادمة، من أجل الاستعداد لشهر رمضان الكريم وسوف تكون الأسعار مخفضة، وسوف تتنوع السلع بين غذائية وغيرها،ولحوم طازجة ومجمدة أيضا ودواجن وسمك وبقول وأيضا خضار وفاكهة.

وسوف يتم طرح جميع السلع على مستوي الجمهورية، حيث تعاقدت وزارة التموين مع الموردين على شراء السلع وتوزيعها على منافذ البيع، وسوف تصل نسبة التخفيض إلى 25% .

أسعار ياميش رمضان في معرض أهلا رمضان

سعر قمر الدين السوري 400 جرام، مابين 24 جنية و 25 جنية.

سعر قمر الدين المصري 400 جرام، من 18 جنية و19 جنية.

جوز هند فيتنامي وأيضا سيرلانكي، يتراوح السعر بين 60 جنيةو85 جنية.

البلح المجفف المصري سعره من 8 جنيةإلى11 جنية.

سعر القراصيا مستوردة مابين 75 جنية و87 جنية.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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