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تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

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مصراوي Masrawy

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

بتشتري ايه بجنيهبتشتري ايه بجنيه

كتب - هشام عواض:

ارتفاع السلع الغذائية جعل القدرة الشرائية لبعض المصريين ضعيفة وتتراجع بمرور الوقت، فما كنت تستطيع شراؤه أمس لم يعد لديك القدرة على اقتنائه اليوم، فتغيرت العادات الشرائية للمواطن وبات سؤاله الأهم هل في مقدرتي شراء ما نحتاجه من سلع أم الضرورات فقط؟.

لذا تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #بتشترى_ايه_بجنيه ، وشارك فيه عشرات الآلاف، مغردين بماذا يشترون بالجنيه الواحد؟، لتأتي الاجابات بعضها هزلية والبعض الاخر كتب أسماء منتجات كانت تباع في السابق بأقل من ذلك.

قال أحد المغردين "يا دوب اجرة المكروباص"، وآخر "دي كوباية الشاي ف القهوة بقت ب2 جنيه"، نعرض لكم بعض التغريدات التى شاركها عدد كبير.

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