أحمد نديم يكتب: أهلًا بعودة العلاقات.. لكن مصر دولة صاحبة سيادة

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جميعنا كمصريين كنا بحاجة إلى روح التفاؤل والانتصار التي منحتنا إياها الزيارة الناجحة للرئيس السيسي، والتي تعد تكليلًا لجهود وفكر سابق أثبت فيه النظام المصري الحالي قدرته على إدارة السياسة الخارجية بكل مهارة، وفي ظروف صعبة مرت بها البلاد، وكانت النتيجة أننا الآن ننتظر بداية جديدة للعلاقات مع الولايات المتحدة.

لا أريد لنا الاستسلام، ونأمل أكثر من اللازم، ويجب أن نتذكر دائمًا أن مصر دولة صاحبة سيادة، وليست تابعة لأي نظام حتى وإن كان صديق أو حتى شقيق، فهو الأمر الذي رفضه الرئيس، وسيظل على موقفه، وما حدث في الزيارة من وجهة نظري مجرد بداية لصفحة جديدة، ولا زلنا في انتظار شكل ومضمون هذه العلاقات التي تبدأ من جديد مع الولايات المتحدة.

لا شك أن فتح صفحة جديدة مع أمريكا، وكسر روح العدوانية والتربص في بعض الأحيان التي كان يوجهها لنا النظام الأمريكي السابق انتصار كبير، لا نغفله، لكن علاقتنا المقبلة والتي نسطرها الآن بالتأكيد سندفع فيها ثمن سيادتنا المصرية.

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مصر يا سادة في عهد الرئيس السيسي رفضت التبعية لأي نظام أو دولة مقابل حل جميع أزماتنا الاقتصادية والسياسية، وكان الأمر قد يصل إلى حل مشاكلنا الأمنية أيضا لكنها رفضت هذا الثمن، وهو أمر يحترم عليه رئيسنا، و يوما ما و بلا مبالغة سيكرمه التاريخ على دوره، وعلى تحمله الانتقادات التي واجهها بكل شجاعة.

من يظن أن هناك دولة ستمد لنا يدها لأنها فقط تحب هذا الوطن، وتريد أن تقف بجانبه فهو واهم، فهذا التراب لا يعشقه إلا أبناؤه، ولن يقوم إلا بنا، نحن المصريون، يجب أن تظل هذه الروح لأن قدراتنا على التحمل و الاستغناء غيرت من نظرة العالم لنا، وأحبطت مخططات كانت تريد النيل من سيادتنا، وتحويل مصر الشقيقة الكبري لكل الدول العربية إلى تابع ولكن هذا محال.

وستواجه مصر الفترة المقبلة المزيد من الأحمال مع استعادتها دورها القيادي، في الوقت الذي يواجه العالم فيه المزيد من الأزمات، لتلعب دور الوسيط بين الدول العظمى كونها حليفة الآن لأغلبهم لتزداد مكانة مصر يومًا بعد يوم.