أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل

Google+ Print
قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظمت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، احتفالية كبرى للأيتام بنادي الجولف تحت رعاية الفريق مهاب مميش، وبمشاركة عدد كبير من الجمعيات والمدارس.

٢٠١٧٠٤٠٧_١٠٤٤٢٥

حضر الاحتفالية اللواء خالد العزازي، مستشار الفريق العلاقات العامة، وطارق حسانين، وعمرو فؤاد وإسلام صلاح، من إدارة الإعلام، و1300 طفل يتيم من 25 جمعية ومدرسة.

شاهد أيضا

وقال أحمد عبد المنعم، رئيس العلاقات العامة بالهيئة، إن هذا التقليد السنوي تقوم به الهيئة تكريما لليتيم في عيده الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.

٢٠١٧٠٤٠٧_١٠٤٦٠٦

ويشمل برنامج الحفل  ألعابا ترفيهية ومسابقات ثقافية وفرقة "دي جي" ووجبة غذائية لكل طفل، ويفتح النادي أبوابه مجانا للأطفال وذويهم من الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية اليوم. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي

المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي