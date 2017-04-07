قناة السويس تحتفل بـ«يوم اليتيم» بمشاركة 1300 طفل

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نظمت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، احتفالية كبرى للأيتام بنادي الجولف تحت رعاية الفريق مهاب مميش، وبمشاركة عدد كبير من الجمعيات والمدارس.

حضر الاحتفالية اللواء خالد العزازي، مستشار الفريق العلاقات العامة، وطارق حسانين، وعمرو فؤاد وإسلام صلاح، من إدارة الإعلام، و1300 طفل يتيم من 25 جمعية ومدرسة.

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وقال أحمد عبد المنعم، رئيس العلاقات العامة بالهيئة، إن هذا التقليد السنوي تقوم به الهيئة تكريما لليتيم في عيده الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل.

ويشمل برنامج الحفل ألعابا ترفيهية ومسابقات ثقافية وفرقة "دي جي" ووجبة غذائية لكل طفل، ويفتح النادي أبوابه مجانا للأطفال وذويهم من الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية اليوم.