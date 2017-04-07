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مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام

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مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام مؤسس«بيقولك» لأسامة كمال: إطلاق خاصية التسجيل الصوتى بدلاً من الكتابة خلال أيام

التحرير

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قال جمال صادق، أحد مؤسسي تطبيق”بيقولك” الذي يستخدمه الأفراد في التعرف علي الأماكن المزدحمة من خلال أجهزة المحمول، أثناء وجوده في ضيافة الإعلامي أسامة كمال، خلال حلقة أمس الخميس، في برنامجه “من غير سياسه” على “راديو هيتس”، إنهم اطلقوا هذا التطبيق منذ 6 سنوات، والذي وصل مستخدميه إلى مليون و٣٠٠ ألف مستخدم.

وتابع صادق "التطبيق مميز جدًا للحديث عن أماكن الازدحام التي من خلالها يمكن للأفراد، أن يبلغوا عن الأماكن المزدحمه واسبابها مما يسهل علي باقي السائقين اختيار اتجاهات أخرى للوصول إلى الأماكن المراد الوصول اليها".

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وأضاف، أن سبب قلة الحديث عن التطبيق مؤخرًا، أن هناك مجهودات كبيرة في توسيع الطرق والاهتمام بها وهو أمر واضح ساهم في قله التكدث المروري وبالتالي فان الحديث عن الزحام الذي يعلنه التطبيق أصبح أقل.

وأشار إلى أن هناك تحديث جديد علي التطبيق يمكن المستخدمين من الإعلان عن الأماكن المزدحمة من خلال التسجيل الصوتي بدلا من الاعتماد على الكتابة، مما سيجعل استخدامه أسهل على العملاء وذلك خلال الأيام القادمة وقبل حلول شهر رمضان.

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التحرير

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