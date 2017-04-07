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محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

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محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك محمود طاهر يكلف شيرين شمس بتمثيل الأهلي في حفل الزمالك

التحرير

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قال شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، كلفه بتمثيل النادي الأهلي خلال حفل افتتاح المنشأت الجديدة بنادي الزمالك، والذي يقام في الرابعة عصر اليوم الجمعة.

وأضاف شمس، أنه سيحضر حفل الزمالك برفقة سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، وذلك بتكليف من رئيس النادي، نظرا لتواجده خارج خلال الفترة الحالية.

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وحرص شيرين شمس، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي أقيم صباح اليوم، الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل، في مسابقة الدوري الممتاز.

وشاهد «شمس» مران الأهلي، واطمئن على استعدادات الفريق لخوض المباراة. وكان الاهلى قد فاز على بتروجيت 2-0 في اخر مباريات الفريق بالدوري ووصل الى النقطة 58 متربعا على قمة جدول ترتيب اندية الدوري.

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التحرير

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