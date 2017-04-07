حجازي يخضع لكشف طبي.. والأهلي يواصل مرانه غدًا

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يخضع أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي، على هامش مران الفريق غدا السبت، لتحديد موقفه من المشاركة في المران الجماعي.

وكان حجازي قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق أمام بتروجيت أمس الخميس ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعب راحة اليوم من المران، على أن يخضع لاختبار طبي غدا، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في المران الجماعي.

أما مسعد عوض، حارس مرمى الفريق أدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيم بالنادي ،على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة، والذي لم يشارك فيه واكتفى بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيم.

ويواصل الفريق مرانه غدا السبت في الرابعة عصرا استعداد لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء القادم في الأسبوع الـ 24 للدوري.

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وكان الأهلي قد فاز على بتروجيت بهدفي سليماني كوليبالي ووليد سليمان أمس الأربعاء في الأسبوع الـ23 للدوري ورفع الأهلي رصيده الى النقطة الـ58 متربعا على قمة ترتيب أندية الدوري.

وزار طلاب مدرسة مدار الرسالة الخاصة بالفيوم، مران الفريق، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم الجمعة.

وقام الطلاب خلال زيارتهم لمران الأهلي، بإهداء الورود للاعبي الفريق والجهاز الفني للفريق، بقيادة الكابتن حسام البدري، كما حرص الطلاب على إلتقاط الصور التذكارية مع لاعبي الأهلي والجهاز الفني، والتأكيد على سعادتهم بالتواجد داخل القلعة الحمراء.

وكان قد منح حسام البدري، لاعبي الفريق الأساسيين الذين خاضوا مباراة بتروجت أمس الخميس، راحة من المران اليوم،تجنبا لتعرضهم للإجهاد، في ظل ضغط المباريات الحالي