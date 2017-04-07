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الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا

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الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا الجبلاية: محمود بسيوني لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا

التحرير

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أكد مصدر داخل لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن الحكم محمود بسيوني، لا علاقة له بما حدث بعد لقاء إنبي وطنطا من اعتداء عمرو مرعي وصلاح سليمان لاعبي الفريق البترولي على اثنين من المصورين.

وقال المصدر لـ "التحرير"، إن تقرير مراقب المباراة هو الفيصل في هذا الأمر، موضحًا أن ما فعله اللاعبان يندرج تحت بند سوء السلوك، وعقوبته الإيقاف والغرامة.

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واعتدى عمرو مرعي وصلاح سليمان، لاعبا فريق إنبي، على أحد الصحفيين، أمس الخميس، عقب مباراة الفريق البترولي أمام طنطا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

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التحرير

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