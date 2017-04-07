تعرف على رواتب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية

التحرير

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كشفت "التحرير"، مرتبات الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بعد خصم قيمة الضرائب من رواتبهم الشهرية، حيث من المعروف أن من يحصل على راتب يفوق الـ30 ألف جنيه، يدخل ضمن "الشريحة الكبيرة" للضرائب، ويُخضم منه نسبة 20% ضريبة.

ووفقًا لذلك، سيحصل هاني رمزي المدير الفني لمنتخب المحليين على 64 ألف جنيه راتبًا شهريًا، ويتقاضى حماده صدقي مدرب منتخب 99 80 ألف جنيه شهريًا.

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أما طارق السعيد المدرب العام لمنتخب المحليين ووليد عطية المدرب العام لمنتخب 99، كلاهما يحصل على 35 ألف جنيه شهريًا، سيحصلان على 28 ألف جنيه فقط بعد خصم الضرائب.