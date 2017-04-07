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الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء

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الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء الجيش السوري الحر: لم نعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ولن تفيدنا بشيء

مصراوي Masrawy

أحمد بري رئيس أركان الجيش السوري الحر

دمشق- (أ ش أ):

أعلن رئيس أركان "الجيش السوري الحر" أحمد بري أن الجيش الحر لم يعلم مسبقا بالضربة الأمريكية ضد قاعدة جوية تابعة للنظام في حمص. معتبرا أن ضربة واحدة لا تكفي لتغيير موازين القوى في سوريا خاصة وأنها استهدفت مناطق غير حيوية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بري قوله اليوم، الجمعة، :"لم يعلم أحد إلا أثناء الضربة"، مشيرا إلى أن الضربة لن تفيدهم بشيء إلا إذا استهدفت أماكن حيوية حيث أن مطار الشعيرات يبعد عن دمشق 100-150 كلم ولكن تأتي الضربة كرسالة تقول للأسد لن نسمح لك أن تتابع.

وأضاف أن الضربة لن تغير المعادلات على الأرض إذا بقيت على حالها ولكن إذا استمرت فهي ستغير المعادلات طبعا، متوقعا استمرار هذه الضربات لأن كان جادا في تصريحاته.

ووجهت الولايات المتحدة فجر اليوم، الجمعة، ضربة صاروخية إلى مطار الشعيرات العسكري للجيش السوري في محافظة حمص وسط البلاد.

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