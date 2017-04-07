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إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا

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إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا إندونيسيا تعرب عن قلقها إزاء الضربات الأمريكية في سوريا

مصراوي Masrawy

الضربات الأمريكية في سوريا

جاكرتا – (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الجمعة عن قلقها إزاء التصرف الأمريكي الأحادي في سوريا، وذلك عقب تنفيذ الولايات المتحدة عددا من الضربات الصاروخية استهدفت قاعدة جوية في سوريا ردا على الهجوم الكيماوي ببلدة خان شيخون في إدلب.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإندونيسية أرماناثا ناصر -حسبما ذكرت "إيه بي سي" الأمريكية- رفض بلاده الشديد لاستخدام الأسلحة الكيماوية لأي غرض وإدانتها للهجوم الكيماوي في إدلب، إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن قلق بلاده الشديد تجاه الأفعال أحادية الجانب التي اتخذتها العديد من الأطراف في سوريا ومن بينها الضربات الأمريكية الأخيرة.

وكانت القوات الأمريكية أطلقت فجر اليوم قرابة 60 صاروخا من طراز "توماهوك" على قاعدة "الشعيرات" الجوية جنوب شرق حمص والتي عادة ما تقلع منها الطائرات لشن الهجمات في شمال ووسط البلاد، وهي الخطوة التي وصفها الرئيس دونالد بأنها انتصار للعدالة.

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