السيطرة على حريق في مصنع بويات بالعاشر بعد الدفع بـ16 سيارة إطفاء

الشرقية - فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، على حريق هائل بمصنع "جراتو" للبويات والكيماويات، وأثناء إخماد النيران، أصيب عامل وضابط من قوة الحماية المدنية بكسور.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بمصنع "جراتو" للبويات والكيماويات التكاملية بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 16 سيارة إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين من التحريات أن المصنع عليه عدة مخالفات؛ حيث إن المخزن بالطابق الثاني تم إنشاؤه دون الرجوع للإدارة الحماية المدنية، وغير مطابق للمواصفات.