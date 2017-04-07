محافظ الجيزة: مجمع مدارس بـ"دهشور" على مساحة 18 ألف متر

كتبت- ندى الخولي:

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، عن تخصيص 18 ألف م2 بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور بمنطقة حدائق أكتوبر، لإنشاء مجمع مدارس لخدمة مشروع الإسكان الذي تم إنشائه بالمنطقة، ويضم أكثر من 13 ألف وحدة سكنية بمعرفة جهاز مدينة 6 أكتوبر وجاري إنهاء كافة الإجراءات بمعرفة الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة قد بدأت فى الإجراءات لإنشاء المشروع لتوفير كافة الخدمات للمنطقة السكنية الجديدة.

وأكد الدالي أنه تم تسليم 3800 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين بمشروع الإسكان القومي للشباب المرحلة الثالثة بمدينة 6 أكتوبر، من إجمالي 5892 وحدة.

ولفت الدالي إلى الانتهاء من أعمال مرافق المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء الخاصة بالمشروع والاستلام الابتدائي من الشركات المنفذة بتكلفة 25 مليون جنيه لشبكتي المياه والصرف الصحي و34 مليون جنيه للطرق وتنسيق الموقع حيث تم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات الأول يضم 2000 وحدة سكنية والثاني يضم 2000 وحدة سكنية والثالث يضم 1892 وحدة سكنية .

وقالت هويدا عباس، وكيلة وزارة الإسكان أنه تم طرح مشروع لتنفيذ خط مياه لربطه على وصلة دائمة 600 مم .

وأضافت عباس، أن المشروع يضم مخطط لخدمات متكاملة تشمل مركز طبي وتجاري ومسجد ومدرستين ونادي اجتماعي.