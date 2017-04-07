لجنة المنظمات غير الحكومية تناقش استراتيجية تمكين المرأة 2030

كتبت - هاجر حسني:

عقدت لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعاً، برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور عدد من أعضاء منتدى المنظمات غير الحكومية الذي يعقده المجلس بشكل دوري.

وأكد الدكتور نبيل صموئيل أنه تم خلال الاجتماع فتح حوار حول المنتدي ورأيهم فيه وملاحظاتهم والأدوار التي يمكن أن تقم بها المنظمات غير الحكومية في الفترة القادمة من أجل خدمة قضية المرأة وكيف يمكن التعاون مع المجلس القومي للمرأة في الوصول إلى أكبر قدر من السيدات.

وأوضح الدكتور نبيل صموئيل أن الاجتماع تضمن أيضاً مناقشة المبادرات المقترحة للعمل عليها خلال الفترة القادمة من أجل تنفيذ الاستراتيجية تمكين المرأة 2030 التي أعدها المجلس القومي للمرأة واطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال شهر مارس الماضي في احتفالات المرأة المصرية.