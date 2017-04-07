محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الشرطة بالجيزة، من ضبط محامٍ وسائق كونا تشكيلا عصابيا لسرقة إطارات السيارات بالدقي.

وكشفت تحريات المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، أن "إبراهيم. ن"، 38 عاما، محامٍ، و"مصطفى. غ"، سائق تاكسي، سوري الجنسية، تخصصا في سرقة إطارات السيارات مستخدمين سيارة الأخير.

وتمكن النقيد مصطفى عرفة حمزة، معاون مباحث الدقي، من ضبط المتهمين أثناء شروعهما في سرقة 3 إطارات من سيارة ملاكي، كما عُثر على 8 إطارات داخل التاكسي قيادة المتهم الثاني.

وأقر المتهمان بسرقة 4 إطارات من سيارة ملاكي، ومثلهم من سيارة تاكسي.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة للتحقيق.