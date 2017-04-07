فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس»

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تبقى مواجهة روجر فيدرير ورافائيل نادال واحدة من أبرز المواجهات التي عرفها تاريخ الكرة الصفراء، في ظل تطور مستواهما على مدار السنوات والشغف الكبير الذي يظهراه باستمرار للعبة الذي زاد من شعبيتها بشكل جارف حول العالم.

وتواجه الثنائي في 37 مباراة سابقة طوال الـ14 سنة الماضية، وحددت مواجهتهما 23 لقبا وهو الرقم القابل للزيادة في ظل استعادتهما لأفضل مستوياتهما من جديد هذا العام وتواجههما في نهائي أستراليا المفتوحة وميامي.

وبشكل عام بلغ الوقت الذي قضاه كل من روجر فيدرير ورافائيل نادال في أرضية الملعب 3 أيام و17 ساعة و16 دقيقة أي قرابة 89 ساعة قابلة للزيادة، وخاض الثنائي أكثر من 7,000 نقطة وأكثر من 1,100 شوط وأكثر من 100 مجموعة.

وبدوره استعرض موقع رابطة محترفي التنس "ATP" أبرز احصائيات مباريات العملاقين معا في السطور التالية كالأتي:

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لعب السويسري والإسباني 7,161 نقطة في مباريتهم السابقة وتواجدا في الملعب 5,356 دقيقة خاضوا خلالها 1,138 شوط و115 مجموعة، وفي تلك المواجهات تعرض فيدرير لنقاط لكسر إرساله 319 مرة مقابل 297 لنادال ونجح فيدرير في ترجمة 110 نقطة لكسر الإرسال مقابل 133 لنادال.

ونجح فيدرير في الفوز بإرساله الأول في 1,575 نقطة مقابل 1,747 نقطة لنادال، وفاز السويسري بـ871 نقطة على الإرسال الأول لنادال مقابل 671 نقطة للإسباني على الإرسال الأول لفيدرير، وبشكل عام لعب فيدرير نقاط على إرساله الأول في 2,246 مناسبة مقابل 2,618 لنادال.

ونجح فيدرير في الفوز بنقاط على إرساله الثاني في 658 نقطة مقابل 532 لنادال وفاز السويسري بنقاط على الإرسال الثاني لنادال في 431 نقطة مقابل 676 نقطة للإسباني، وبشكل عام لعب السويسري 963 نقطة على إرساله الثاني مقابل 1,334 نقطة لنادال.

وبشكل عام فاز فيدرير بـ2,233 نقطة على إرساله مقابل 2,279 نقطة لنادال ونجح السويسري في تصويب 302 إرسال ساحق مقابل 79 لنادال، وخلال تلك الإرسالات وقع فيدرير في فخ الخطأ المزدوج في 65 مناسبة مقابل 61 للإسباني.