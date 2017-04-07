أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد

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صرح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، أن فريقه عليه أن يتحلى بالشجاعة وإظهار الشخصية أمام ريال مدريد إذا ما أراد العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي "ويفا" قائلا: "يجب على بايرن إظهار الشجاعة والشخصية ولكن إذا ما خفنا ستكون الأمور صعبة للغاية".

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وأضاف: "سيكون أمراً خاصاً أن أفوز بدوري الأبطال مجدداً خاصة مع هذا النادي، لقد كانوا قريبين للغاية في أخر عامين ولذلك أريد أن أفوز بالبطولة معهم لهذا السبب".

ومن المقرر أن يواجه بايرن نظيره الريال، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.