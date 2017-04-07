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جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله

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جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله

التحرير

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أشار المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، إلى صعوبة انتقاله إلى ريال مدريد في ظل امتلاك الفريق الملكي، كتيبة مميزة في خط الهجوم تتضمن كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وجاريث بيل، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتحوم الشكوك حول مستقبل جريزمان مع أتلتيكو مدريد في ظل رغبة الورخي بلانكوس، في الحصول على المزيد من الأموال لتدعيم صفوف الفريق.

وعن مستقبله مع الفريق، أوضح جريزمان بأنه يشعر بالاستياء من كثرة السؤال حول هذا الأمر وتصدر أخباره لعناوين الصحف، مشيرا بأنه لن يجيب عن هذا السؤال مجددا.

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وعن لقاء ريال مدريد غدا في الدوري الإسباني، أكد المهاجم الفرنسي على رغبة الفريق في الحصول على أفضل نتيجة ممكنة من الديربي، مشيرا إلى أهمية المباراة للجماهير ومعربا عن أمله في الخروج بالنقاط الثلاث من ملعب البيرنابيو.

وعن مواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أشار جريزمان إلى أن مبارتي ريال مدريد وبرشلونة مع بايرن ميونيخ ويوفنتوس على الترتيب ستجذب الأنظار بكل تأكيد، إلا أن مواجهة ليستر سيتي ستكون صعبة للغاية مشيرا إلى صعوبة التكهن بالفريقين اللذان سيصلان إلى النهائي هذا الموسم.

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التحرير

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