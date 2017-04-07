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ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011

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ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011

مصراوي Masrawy

مديرية أمن السويس

السويس - (أ.ش.أ):

ضبطت مباحث مديرية أمن السويس 3 سجناء شديدى الخطورة هاربين من سجن وادى النطرون إبان ثورة 25 يناير2011.

وكان اللواء مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بوجود معلومات عن أماكن اختباء سجناء من السويس هاربين من سجن وادي النطرون فى مناطق جبلية بجنوب سيناء وفى محافظة الجيزة.

وقاد العميد العميد محمد والي مدير المباحث الجنائية بالمحافظة قوة أمنية إلى منطقة وادي فيران بجنوب سيناء، وألقى القبض على السجين محمد سليمان شاهين الهارب من السجن المؤبد والذي كان مختبئا بجنوب سيناء داخل المنطقة الجبلية، كما تحركت قوة من ضباط المباحث بالمحافظة إلى منطقة الصف بمحافظة الجيزة للقبض على السجين الهارب من السجن المؤبد سعيد سلمي سويلم عيد، والذي كان يستخدم طوال السنوات الماضية منذ هروبه من السجن اسما آخر ببطاقة شخصية مزورة.

وتمكنت قوة من المباحث الجنائية من القبض علي السجين الهارب من سجن وادي النطرون يدعى حمدي عبد الحليم محمد عويس وهو سجين شديد الخطورة.

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