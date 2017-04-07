بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته

الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حى وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، إخلاء العقار المائل بشارع محمد يكن بالباب الجديد من السكان، تمهيدا للبدء فى إزالة 10 طوابق مخالفة منه لتسببها فى ميل بالعقار.

وقال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط، في تصريحات صحفي، إن صاحب العقار تجاوز ترخيص البناء الممنوح له رقم338 / 2012 والذى يتضمن بناء بدروم "جراج" وطابق أرضي "محلات" وخمسة طوابق علوية وخدمات بالسطح.

وأشار"مرسى" فى تصريحات له، إلى أن صاحب العقار قام بمخالفة الترخيص واستكمال بناء العقار حتى وصل للطابق السادس عشر مما أدي إلي حدوث ميل بالعقار .

وأضاف رئيس الحي، أن لجنة الإزالة بالتنسيق مع قسم شرطة محرم بك سلمت مقاول الهدم التابع للحي العقار للبدء فى إزالته بعد إخلاءه بالكامل من السكان.