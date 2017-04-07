أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل -
بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد -
عضو مجلس إدارة الأهلي: «رجال اليد» وعدوا فأوفوا -
بالفيديو.. سعد سمير وأجاي يرقصان في فرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| لاعبو الأهلي يحتفلون بكأس السوبر لليد في حمام السباحة -
المدير الفني للفريق اليد بالأهلي: نستحق الفوز بالسوبر الإفريقي -
عماد وحيد: فوز «اليد» بالسوبر استكمال لسلسة انتصارات الأهلي -
كابتن كرة اليد بالأهلي: كنت واثقا من الفوز بالسوبر الإفريقي -
جولة إعادة بين حبيب وعسكر على مقعد «المصيلحي» بالشرقية -
فيديو.. أديب عن فيديو «صاعقات القلوب»: «ربنا هيورينا فيكوا يوم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (1)إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (1)

إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (2)إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (2)

إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (3)إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (3)

إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (4)إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (4)

إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (5)إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية (5)

الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حى وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، إخلاء العقار المائل بشارع محمد يكن بالباب الجديد من السكان، تمهيدا للبدء فى إزالة 10 طوابق مخالفة منه لتسببها فى ميل بالعقار.

وقال المهندس علي مرسي، رئيس حي وسط، في تصريحات صحفي، إن صاحب العقار تجاوز ترخيص البناء الممنوح له رقم338 / 2012 والذى يتضمن بناء بدروم "جراج" وطابق أرضي "محلات" وخمسة طوابق علوية وخدمات بالسطح.

وأشار"مرسى" فى تصريحات له، إلى أن صاحب العقار قام بمخالفة الترخيص واستكمال بناء العقار حتى وصل للطابق السادس عشر مما أدي إلي حدوث ميل بالعقار .

وأضاف رئيس الحي، أن لجنة الإزالة بالتنسيق مع قسم شرطة محرم بك سلمت مقاول الهدم التابع للحي العقار للبدء فى إزالته بعد إخلاءه بالكامل من السكان.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

محافظ الفيوم: وقف مدير المدرسة المتهم بالاعتداء على طفلة عن العمل

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد على محافظة بورسعيد

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

غلق طريق "الخارجة أسيوط" بسبب العواصف

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية

توقف حركة الصيد في دمياط لسوء الأحوال الجوية