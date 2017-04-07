الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني)

القاهرة (مصراوي)

ووجه الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس دونالد ترامب فجر الجمعة ضربة صاروخية استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري في محافظة حمص وسط سوريا.

وقالت سوريا إن العدوان الأمريكي أسفر عن مقتل ستة جنود سوريين وإصابة اخرين.

ووصف الكرملين الضربات الصاروخية الامريكية على قاعدة الشعيرات الجوية بأنها "عدوان متعمد" ينتهك المعايير الدولية ونفذ "بمبررات مختلفة".

جاءت الضربة ردا على "هجوم كيميائي" اتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب الثلاثاء.

وأسفر الهجوم بالغاز السام في بلدة خان شيخون بشمال سوريا عن مقتل 70 شخصا على الأقل كثيرون منهم أطفال.

ونفت دمشق تنفيذ هجوم كيميائي، فيما أفادت حليفتها روسيا أن الطيران الحربي السوري قصف في خان شيخون "مستودعا ارهابيا" يحتوي "مواد سامة".