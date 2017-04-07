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طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

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طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

التحرير

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كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح الأراضى والوحدات السكنية بالدولار، للمصريين العاملين بالخارج، حيث تستعد الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لإطلاق الموقع الإلكترونى الذى سيتم الحجز من خلاله، خلال أيام قليلة.

وأوضح وزير الإسكان أنه سيتم طرح 3795 قطعة أرض (ضمن عدد من الأراضى المقرر طرحها تباعاً ) بعدد من المدن الجديدة، وكل الأراضى المطروحة بمناطق متميزة، كما سيتم طرح 2311 وحدة سكنية بمشروعى الرحاب ومدينتى، إضافة إلى طرح 3906 وحدات بمشروع دار ، بعدد من المدن الجديدة، ضمن وحدات المرحلتين الأولى والثانية. 

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وقال الدكتور مصطفى مدبولى: إن طرح عدد كبير من الأراضى والوحدات السكنية، لمختلف شرائح دخول المصريين فى الخارج، يأتى استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج، والتى نقلتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، من خلال لقاءاتها المتعددة معهم، وهناك تنسيق وتعاون تام بين الوزارتين لتحقيق مطالب أبنائنا بالخارج، مشيرا إلى أن هذا المشروع يسهم فى تعزيز الترابط بين الوطن وأبنائه فى الخارج، بإتاحة أراض ووحدات سكنية لهم، تربطهم بوطنهم، وكذا تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار بالوطن فى مجال الاسكان العائلى والخدمات، نظرا لما ستطرحه الوزارة قريبا من أراض استثمارية لهم، كما يسهم المشروع فى توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لدعم موازنة الدولة.

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التحرير

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